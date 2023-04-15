Дэвин Хэйни назвал бойца, ради которого готов остаться в лёгком весе

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Дэвин Хэйни (29-0, 15 KO) назвал бойца, ради поединка с которым он готов задержаться в дивизионе на ещё одно выступление.
«Да, мы должны решить, станет ли поединок с Ломаченко последним в лёгком весе. Здесь очень много больших боёв. Мне будет нелегко в первом полусреднем весе. Не могу сказать, что какой-либо поединок интригует меня там. Все большие бои устраиваются в лёгком дивизионе. Посмотрим, как я буду чувствовать себя 21 мая. Остался ли я ради боя с Дэвисом? Конечно», – приводит слова Хэйни BoxingScene.com.
Напомним, 21 мая в Лас-Вегасе (США) Хэйни проведёт защиту титулов против бывшего чемпиона в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO).
Что делает Василия Ломаченко уникальным боксёром:
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