Канело: я могу нокаутировать любого соперника

Чемпион мира в четырёх весовых категориях и абсолютный чемпион во втором среднем весе (до 76,2 кг) звёздный мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) заявил, что способен нокаутировать любого соперника в том дивизионе, где согласится выступать.

«Могу ли я нокаутировать любого, если хорошо попаду? Да, любого. Упадёт любой, без сомнений. Могу ли я нокаутировать [Дэвида] Бенавидеса? Вы знаете такое слово «каждый»? Я могу сделать это с каждым», – приводит слова Альвареса издание BoxingScene.com.

Напомним, 7 мая в Мексике Альварес проведёт защиту всех четырёх титулов во втором среднем весе против британского боксёра Джона Райдера (32-5, 18 KO).

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