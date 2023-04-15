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Соннен объяснил, почему чемпионский бой Перейры и Хилла не состоится

Соннен объяснил, почему чемпионский бой Перейры и Хилла не состоится
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Двукратный претендент на титул UFC американец Чейл Соннен высказался о потенциальном поединке за звание чемпиона в полутяжёлом весе (до 93 кг) между соотечественником Джамалом Хиллом и бразильцем Алексом Перейрой.

«Сможет ли Перейра сразу получить титульный поединок в дивизионе, где он ничего собой не представляет? Джамал Хилл пока не собирается драться, но непохоже, что Перейра готов заявить о себе. Я лишь хочу сказать, что никто из этих парней не вызывает интерес. Такова реальность, хотя промоутеры могут их свести. Этот поединок имеет смысл, но его будет тяжело продать», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Напомним, Хилл завоевал титул в январе, победив единогласным решением бразильца Гловера Тейшейру.

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