«На его стороне всё». Абсолютный чемпион мира дал прогноз на бой Хэйни и Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Джош Тэйлор высказался об ожидаемом поединке между украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO) и американцем Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO).

«Очень интересный бой. Я считаю, что Хэйни слишком большой для Ломаченко. Он выше, габаритнее, сильнее и моложе. На его стороне всё. Хэйни победит, но нельзя сбрасывать Ломаченко со счетов.

Это, без сомнений, знаковый боец. Углы, под которыми он боксирует, его работа ног, его движения… невероятно. Ломаченко долгое время был на вершине. На его счету более 300 боёв в любителях, две Олимпиады… У него была долгая карьера, и сейчас она подходит к концу», – сказал Тэйлор в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

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