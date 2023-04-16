Абсолютный чемпион Тэйлор: Джошуа не мог выйти победителем из боя с Франклином
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Джош Тэйлор оценил выступление звёздного соотечественника Энтони Джошуа в поединке с американцем Джермейном Франклином, состоявшемся в начале апреля в Лондоне.
Напомним, Джошуа победил единогласным судейским решением, закрыв два поражения от украинца Александра Усика.
«Он победил, и только это имеет значение. Он добился нужного результата и вернулся после двух поражений. Это была проигрышная ситуация для Джошуа, потому что его соперника посчитали дерьмовым. К тому же победа по очкам не воспринимается так же, как и досрочная остановка», – сказал Тэйлор в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
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