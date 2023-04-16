Джойс проиграл Чжилэю в бою за временный титул WBO

Временный чемпион WBO в супертяжёлом весе, британец Джо Джойс потерпел поражение в бою с представителем Китая Чжан Чжилэем.

Поединок продлился шесть раундов и завершился досрочной победой китайца.

Таким образом, Чжилэй стал обладателем временного титула WBO в супертяжёлом весе.

Джойс потерпел первое поражение в карьере. Ранее его победная серия составляла 15 боёв, из которых 14 он выиграл досрочно. Отметим, Джойс является серебряным призёром Олимпийских игр – 2016. Он дебютировал на профессиональном ринге в октябре 2017 года. Ранее сообщалось, что Джойс может встретиться с британским боксёром Тайсоном Фьюри.

Чжилэй, в свою очередь, одержал 25-ю победу в карьере. Также на его счету одно поражение.