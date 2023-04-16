Мурзаканов единогласным решением судей победил Джейкоби в бою UFC on ESPN 44

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Сегодня, в ночь на 16 апреля в Канзас-Сити, штат Миссури, проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 44, в рамках которого российский боец Азамата Мурзаканова встречался с Джастином Джейкоби из США.

Бой продлился все три раунда и завершился победой российского спортсмена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Для Мурзаканова эта победа стала 13-й в профессиональной карьере и третьей в UFC. Российский боец не потерпел ни одного поражения. В своём последнем бою он одолел Девина Кларка техническим нокаутом.

Джейкоби потерпел седьмое поражение в карьере. На его счету также 16 побед и одна ничья.

Напомним, главным событием турнира станет поединок в полулёгком весе между бывшим чемпионом дивизиона Максом Холлоуэем и Арнольдом Алленом.