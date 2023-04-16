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Эдсон Барбоза в первом раунде нокаутировал Билли Куарантилло на UFC on ESPN 44

Эдсон Барбоза в первом раунде нокаутировал Билли Куарантилло на UFC on ESPN 44
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Сегодня, в ночь на 16 апреля в Канзас-Сити, штат Миссури, проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 44, в рамках которого бразилец Эдсон Барбоза встречался с представителем США Билли Куарантилло.

Поединок завершился победой бразильского бойца нокаутом в первом раунде.

После этого поединка на счету Барбозы 23 победы и 11 поражений в профессиональной карьере. Два последних боя бразилец проиграл. В последний раз он дрался в марте прошлого года с Брайсом Митчеллом.

Куарантилло потерпел шестое поражение в карьере. На его счету также 16 побед.

Напомним, главным событием турнира станет поединок в полулёгком весе между бывшим чемпионом дивизиона Максом Холлоуэем и Арнольдом Алленом.

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 44), Канзас-Сити, США
Эдсон Барбоза (W) - Билли Куарантилло
16 апреля 2023, воскресенье. 05:40 МСК
Эдсон Барбоза
Окончено
KO
Билли Куарантилло
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