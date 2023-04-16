Макс Холлоуэй единогласным решением судей одолел Арнольда Аллена

В ночь на 16 апреля в Канзас-Сити, штат Миссури, прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 44, главным событием которого стал поединок в полулёгком весе между бывшим чемпионом дивизиона Максом Холлоуэем и Арнольдом Алленом.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей.

Напомним, Макс Холлоуэй в последнем поединке проиграл единогласным решением судей действующему чемпиону дивизиона Алексу Волкановски. Всего в активе 31-летнего бойца 24 победы при семи поражениях в ММА.

Арнольд Аллен шёл на серии из 10 побед в UFC. У британца теперь 19 побед и два поражения в профессиональной карьере.

В согласном бою Эдсон Барбоза в первом раунде нокаутировал Билли Куарантилло.