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Макс Холлоуэй единогласным решением судей одолел Арнольда Аллена

Макс Холлоуэй единогласным решением судей одолел Арнольда Аллена
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В ночь на 16 апреля в Канзас-Сити, штат Миссури, прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 44, главным событием которого стал поединок в полулёгком весе между бывшим чемпионом дивизиона Максом Холлоуэем и Арнольдом Алленом.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей.

Напомним, Макс Холлоуэй в последнем поединке проиграл единогласным решением судей действующему чемпиону дивизиона Алексу Волкановски. Всего в активе 31-летнего бойца 24 победы при семи поражениях в ММА.

Арнольд Аллен шёл на серии из 10 побед в UFC. У британца теперь 19 побед и два поражения в профессиональной карьере.

В согласном бою Эдсон Барбоза в первом раунде нокаутировал Билли Куарантилло.

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 44), Канзас-Сити, США
Макс Холлоуэй (W) - Арнольд Аллен
16 апреля 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Макс Холлоуэй
Окончено
UD
Арнольд Аллен
Комментарии
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