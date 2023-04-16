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Все результаты турнира UFC on ESPN 44

Сегодня, 16 апреля, в Канзас-Сити, штат Миссури, прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 44.

Все результаты турнира

Макс Холлоуэй победил Арнольда Аллена единогласным решением (49-46, 49-46, 48-47).

Эдсон Барбоза победил Билли Куарантилло нокаутом (раунд 1, 2:37).

Азамат Мурзаканов победил Дастина Джейкоби единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Ион Куцелаба победил Таннера Босера техническим нокаутом (раунд 1, 2:05).

Педро Муньос победил Криса Гутьерреса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Рафа Гарсия победил Клэя Гуиду единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Билл Алджио победил Ти-Джея Брауна удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 2, 1:40).

Брэндон Ройвал победил Матеуса Николау нокаутом (раунд 1, 2:09).

Зак Каммингс победил Эда Хермана техническим нокаутом (раунд 3, 4:13).

Джиллиан Робертсон победила Пьеру Родригес болевым приёмом на руку (armbar) (раунд 2, 4:21).

Даниэль Целльхубер победил Ландо Ваннату единогласным решением (29-27, 29-28, 30-27).

Денис Гомес победила Бруну Бразил техническим нокаутом (раунд 2, 2:42).

Гастон Боланьос победил Аарона Филлипса единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).

Джоселин Эдвардс победила Люси Пудилову раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).