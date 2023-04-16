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Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC on ESPN 44

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC on ESPN 44
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В ночь на 16 апреля в Канзас-Сити, штат Миссури, прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 44, главным событием которого стал поединок в полулёгком весе между бывшим чемпионом дивизиона Максом Холлоуэем и Арнольдом Алленом. Холлоуэй победил единогласным решением судей.

Бонус в размере $ 50 тыс. за лучший бой вечера получили американцы Билл Алджио и Ти-Джей Браун. Поединок в полулёгком весе закончился победой Билла удушающим приёмом (rear-naked choke) во втором раунде.

Бонусы за лучшее выступление вечера получили три бойца: бразилец Эдсон Барбоза, победивший Билли Куарантилло нокаутом в первом раунде; Брэндон Ройвал, нокаутировавший Матеуса Николау также в первом раунде; Джиллиан Робертсон, одолевшая Пьеру Родригес болевым приёмом на руку (armbar) во втором раунде.

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