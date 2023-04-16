Дана Уайт подтвердил, что бой Джонса с Миочичем всё ещё в планах UFC

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт прокомментировал предстоящий бой Джона Джонса со Стипе Миочичем.

«Насколько я знаю, он в порядке и скоро будет его бой с Миочичем. Эта ситуация сильно раздута. Это то, чем вы, ребята, занимаетесь. Я что-то скажу, вы раздуваете. Я сказал, что всё готовилось к этому бою, а потом Джонс просто ушёл. А затем были слова Стипе, это всё превращается в чёртову драму. Здесь нет драмы. Джонс вернулся, да? И он не исчезает», — цитирует Уайта MMAJunkie.

Дана Уайт говорил, что Джон Джонс исчез после того, как завоевал титул. Позднее появилась информация о том, что бой Джонса с Миочичем пройдёт не летом, как ожидалось, а осенью. На это намекнул и сам Джонс, добавив, что, вероятно, завершит карьеру после этого поединка.