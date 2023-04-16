Президент UFC прокомментировал ситуацию с сорванным поединком Дариуша и Оливейры
Поделиться
Глава американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт сообщил, что, вероятнее всего, поединок между Бенеилом Дариушем и Чарльзом Оливейрой будет перенесён на более поздний срок.
Ранее стало известно, что Оливейра получил травму и снялся с поединка, который должен был пройти 6 мая на турнире UFC 288.
«Сейчас мы разбираемся, что делать с боем Оливейры и Дариуша. Примем окончательное решение в понедельник. На самом деле Дариушу очень не повезло. Пока мы планируем перенести их бой на более поздний срок», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Отметим, что, вероятнее всего, победитель этого боя станет следующим претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе, которым сейчас владеет Ислам Махачев.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 апреля 2023
-
09:50
-
09:37
-
09:20
-
08:17
-
07:47
-
07:38
-
07:29
-
07:04
-
06:44
-
06:01
-
05:55
-
05:47
-
05:38
-
05:00
-
01:57
-
01:50
-
01:03
-
00:47
- 15 апреля 2023
-
23:09
-
22:38
-
21:59
-
21:56
-
21:08
-
20:58
-
20:02
-
19:06
-
18:49
-
18:11
-
17:46
-
17:22
-
16:55
-
15:33
-
14:33
-
13:40
-
12:49
Партнерский контент