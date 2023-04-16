Президент UFC прокомментировал ситуацию с сорванным поединком Дариуша и Оливейры

Глава американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт сообщил, что, вероятнее всего, поединок между Бенеилом Дариушем и Чарльзом Оливейрой будет перенесён на более поздний срок.

Ранее стало известно, что Оливейра получил травму и снялся с поединка, который должен был пройти 6 мая на турнире UFC 288.

«Сейчас мы разбираемся, что делать с боем Оливейры и Дариуша. Примем окончательное решение в понедельник. На самом деле Дариушу очень не повезло. Пока мы планируем перенести их бой на более поздний срок», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Отметим, что, вероятнее всего, победитель этого боя станет следующим претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе, которым сейчас владеет Ислам Махачев.