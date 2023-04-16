Макгрегор выполнил эффектный удар с разворота и снёс голову манекену на съёмках TUF

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продемонстрировал свою технику на съёмках очередного сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Макгрегор показал эффектный удар с разворота на манекене из пенопласта, чья голова в итоге вылетела из октагона.

Эффектный удар Макгрегора с разворота

Напомним, Конор Макгрегор вместе с Майклом Чендлером стали тренерами в новом, 31-м по счёту, сезоне The Ultimate Fighter. По окончании сезона бойцы проведут очный поединок, который пройдёт в полусредней весовой категории.

Для Макгрегора это будет первый бой с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Всего же у Конора 22 победы при шести поражениях в ММА.