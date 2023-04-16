Макгрегор выполнил эффектный удар с разворота и снёс голову манекену на съёмках TUF
Поделиться
Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продемонстрировал свою технику на съёмках очередного сезона бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.
Макгрегор показал эффектный удар с разворота на манекене из пенопласта, чья голова в итоге вылетела из октагона.
Эффектный удар Макгрегора с разворота
Напомним, Конор Макгрегор вместе с Майклом Чендлером стали тренерами в новом, 31-м по счёту, сезоне The Ultimate Fighter. По окончании сезона бойцы проведут очный поединок, который пройдёт в полусредней весовой категории.
Для Макгрегора это будет первый бой с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Всего же у Конора 22 победы при шести поражениях в ММА.
Комментарии
- 16 апреля 2023
-
09:50
-
09:37
-
09:20
-
08:17
-
07:47
-
07:38
-
07:29
-
07:04
-
06:44
-
06:01
-
05:55
-
05:47
-
05:38
-
05:00
-
01:57
-
01:50
-
01:03
-
00:47
- 15 апреля 2023
-
23:09
-
22:38
-
21:59
-
21:56
-
21:08
-
20:58
-
20:02
-
19:06
-
18:49
-
18:11
-
17:46
-
17:22
-
16:55
-
15:33
-
14:33
-
13:40
-
12:49
Партнерский контент