Холлоуэй стал первым бойцом UFC, который нанёс 3000 значимых ударов

В ночь на 16 апреля в Канзас-Сити состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам, главным событием которого стал поединок в полулёгкой весовой категории между Максом Холлоуэем и Арнольдом Алленом.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей.

Как сообщает пресс-служба промоушена, Макс Холлоуэй стал первым бойцом в истории UFC, который нанёс 3000 значимых ударов. Кроме того, экс-чемпион в полулёгком весе стал 12-м бойцом, который одержал 20 побед в рамках UFC. Также Холлоуэй провёл в октагоне уже более семи часов суммарно, что ранее удавалось только двум бойцам.

31-летний Холлоуэй провёл 31 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 24 победы и потерпел семь поражений.