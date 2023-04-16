Президент UFC рассказал, что должен сделать Алекс Перейра, чтобы получить титульный бой

Президент американского промоушена смешанных единоборств UFC Дана Уайт рассказал, в каком случае экс-чемпион среднего дивизиона Алекс Перейра может получить титульный бой в полутяжёлом весе.

«Чтобы войти в число претендентов на титул чемпиона в полутяжёлом весе, ему нужно побить кого-нибудь. Он должен подняться в полутяжёлый дивизион и выиграть у реального топ-бойца. Сейчас мы работаем над этим», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Алекс Перейра в последнем поединке на UFC 287 проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье и утратил титул чемпиона промоушена в средней весовой категории.

После этого Перейра объявил, что перейдёт в полутяжёлый дивизион. Всего у бразильца семь побед при двух поражениях в ММА.