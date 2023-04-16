«Давно не дрался с левшой». Джойс объяснил своё сенсационное поражение от Чжилэя
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Британский боксёр, бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джо Джойс прокомментировал первое поражение в профессиональной карьере.
Джойс проиграл досрочно китайцу Чжан Чжилэю в шестом раунде.
«Я разочарован своим выступлением. Он продолжал бить меня с левой, и я не мог уйти с линии удара. К Чжан Чжилэю испытываю только уважение. Это был хороший бой, но я думаю, что мог выступить лучше. Я давно не дрался с левшой. Он хороший боец, но и я выложился по максимуму и рассчитывал на победу. Хотел бы извиниться перед всеми болельщиками. Я вернусь, и мой путь ещё не завершён», — приводит слова Джойса BoxingScene.
В активе Джойса 15 побед в профессиональной карьере и одно поражение.
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