«Давно не дрался с левшой». Джойс объяснил своё сенсационное поражение от Чжилэя

Британский боксёр, бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джо Джойс прокомментировал первое поражение в профессиональной карьере.

Джойс проиграл досрочно китайцу Чжан Чжилэю в шестом раунде.

«Я разочарован своим выступлением. Он продолжал бить меня с левой, и я не мог уйти с линии удара. К Чжан Чжилэю испытываю только уважение. Это был хороший бой, но я думаю, что мог выступить лучше. Я давно не дрался с левшой. Он хороший боец, но и я выложился по максимуму и рассчитывал на победу. Хотел бы извиниться перед всеми болельщиками. Я вернусь, и мой путь ещё не завершён», — приводит слова Джойса BoxingScene.

В активе Джойса 15 побед в профессиональной карьере и одно поражение.