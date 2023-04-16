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«Меня это разозлило». Уайт раскритиковал Гуиду за инсценировку завершения карьеры

«Меня это разозлило». Уайт раскритиковал Гуиду за инсценировку завершения карьеры
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Президент UFC Дана Уайт раскритиковал бойца промоушена Клэя Гуиду, который после боя с Рафой Гарсией на UFC on ESPN инсценировал завершение карьеры.

После поединка Гуида, несмотря на поражение, остался в октагоне и снял перчатки.

«Я разыграл вас, парни. Пока я никуда не ухожу, ни за что. Хочу поздравить Рафу Гарсию и попросить его обменяться перчатками. Он выдал отличный бой», — заявил Гуида, когда к нему подошёл с микрофоном Даниэль Кормье. Затем боец поздравил знакомых с днём рождения.

«Это меня разозлило. Гуида хороший парень, но изобразить завершение карьеры, чтобы поздравить кого-то с днём рождения? Я был очень зол», — отреагировал Дана Уайт на поступок Гуиды на пресс-конференции после турнира.

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