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Гилберт Бёрнс заявил, что должен подраться с Колби Ковингтоном на турнире UFC 288

Гилберт Бёрнс заявил, что должен подраться с Колби Ковингтоном на турнире UFC 288
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Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс, выступающий в полусредней весовой категории UFC, заявил, что свой следующий поединок проведёт уже на следующем номерном турнире промоушена — UFC 288.

«6 мая! Нью-Джерси! Колби Ковингтон, UFC 288», — написал Бёрнс на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что в случае, если данный бой состоится, для бразильца он станет третьим в 2023 году. Напомним, на турнире UFC 287 в апреле Гилберт Бёрнс встречался с Хорхе Масвидалем в соглавном событии турнира и одержал победу единогласным решением судей. До этого Бёрнс выиграл в январе у Нила Мэгни.

Ранее сообщалось, что Колби Ковингтон проведёт в июле титульный бой с Леоном Эдвардсом.

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