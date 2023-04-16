Джонс — Миочичу: я залёг на дно на пару недель, а ты стал себя убеждать, что я боюсь
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс отреагировал на слова Стипе Миочича.
«Я на пару недель залёг на дно, а ты стал себя убеждать, что я боюсь. Можешь говорить себе всё что угодно, старина», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.
Ранее Стипе Миочич намекнул, что Джонс опасается поединка с ним и поэтому пропал. Также сообщалось, что бой Джонса с Миочичем пройдёт осенью, а не летом, как это ожидалось изначально.
В марте этого года на турнире UFC 285 Джон Джонс выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. После этого американец заявил о желании провести бой со Стипе Миочичем.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 апреля 2023
-
14:29
-
13:55
-
13:38
-
12:49
-
12:39
-
12:32
-
11:36
-
11:22
-
10:12
-
09:50
-
09:37
-
09:20
-
08:17
-
07:47
-
07:38
-
07:29
-
07:04
-
06:44
-
06:01
-
05:55
-
05:47
-
05:38
-
05:00
-
01:57
-
01:50
-
01:03
-
00:47
- 15 апреля 2023
-
23:09
-
22:38
-
21:59
-
21:56
-
21:08
-
20:58
-
20:02
-
19:06
Партнерский контент