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Джонс — Миочичу: я залёг на дно на пару недель, а ты стал себя убеждать, что я боюсь

Джонс — Миочичу: я залёг на дно на пару недель, а ты стал себя убеждать, что я боюсь
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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс отреагировал на слова Стипе Миочича.

«Я на пару недель залёг на дно, а ты стал себя убеждать, что я боюсь. Можешь говорить себе всё что угодно, старина», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Ранее Стипе Миочич намекнул, что Джонс опасается поединка с ним и поэтому пропал. Также сообщалось, что бой Джонса с Миочичем пройдёт осенью, а не летом, как это ожидалось изначально.

В марте этого года на турнире UFC 285 Джон Джонс выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. После этого американец заявил о желании провести бой со Стипе Миочичем.

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