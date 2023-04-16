Холлоуэй: я всё ещё здесь и показал, что не нужно меня списывать со счетов
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй отреагировал на критику в свой адрес после победы над британским бойцом Арнольдом Алленом.
«Я всё ещё здесь. В последнем раунде я пропустил несколько ударов, но чувствую себя прекрасно. Я показал, что у нас в спорте есть разные уровни. Многие говорили, что я чересчур медленный, что я уже растерял навыки, а мой подбородок не такой твёрдый. Но я показал, что меня не нужно списывать со счетов. Нужно подождать, что будет в поединке за титул. Я поговорю с менеджером, а также с Хантером Кэмпбеллом и Даной Уайтом. Сейчас планирую вернуться в зал», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции.
Макс Холлоуэй на турнире UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити выиграл единогласным решением судей у Арнольда Аллена.
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