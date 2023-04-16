Дана Уайт: Аллен слишком поздно включился, а Холлоуэй выглядел потрясающе
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу Макса Холлоуэя над Аронольдом Алленом в главном событии турнира UFC on ESPN 44, прошедшем в Канзас-Сити 16 апреля.
Холлоуэй выиграл единогласным решением судей по итогам пяти раундов.
«Макс выглядел потрясающе. Он держал дистанцию и контролировал темп поединка. Но Аллен хорошо выглядел. Если подумать, это его первый бой в главном событии, а против него была вся толпа. Но он слишком поздно включился. Если бы он дрался весь бой так же, как в пятом раунде, то повысил бы шансы на победу. Это молодой, подающий надежды парень, который входит в топ-5. На этом турнире он дрался пять раундов с одним из лучших бойцов в истории», — сказал Уайт на пресс-конференции.
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