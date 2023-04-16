Джервонта Дэвис: мне только 28, а я уже легенда. Не волнует, кто дерётся против меня

Звёздный американский боксёр, чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис высказался в преддверии поединка со своим соотечественником Райаном Гарсией. Бой пройдёт 22 апреля.

«Меня не волнует, кто выходит драться против меня. Приходите 22 апреля и увидите, что поднимут мою руку. Я лицо бокса. Мне всего 28 лет, но я уже легенда», — приводит слова Дэвиса BoxingScene.

В активе Джервонты Дэвиса 28 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 28 побед, 26 из них — досрочно. Американец одержал шесть побед над действующими или бывшими чемпионами мира и обладает титулами во втором полулёгком, лёгком и первом полусреднем весе.

На счету Райана Гарсии 23 победы в 23 боях на профессиональном ринге, 19 из них — досрочные.