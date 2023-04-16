Джервонта Дэвис: мне только 28, а я уже легенда. Не волнует, кто дерётся против меня
Поделиться
Звёздный американский боксёр, чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис высказался в преддверии поединка со своим соотечественником Райаном Гарсией. Бой пройдёт 22 апреля.
«Меня не волнует, кто выходит драться против меня. Приходите 22 апреля и увидите, что поднимут мою руку. Я лицо бокса. Мне всего 28 лет, но я уже легенда», — приводит слова Дэвиса BoxingScene.
В активе Джервонты Дэвиса 28 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 28 побед, 26 из них — досрочно. Американец одержал шесть побед над действующими или бывшими чемпионами мира и обладает титулами во втором полулёгком, лёгком и первом полусреднем весе.
На счету Райана Гарсии 23 победы в 23 боях на профессиональном ринге, 19 из них — досрочные.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 апреля 2023
-
15:31
-
14:55
-
14:29
-
13:55
-
13:38
-
12:49
-
12:39
-
12:32
-
11:36
-
11:22
-
10:12
-
09:50
-
09:37
-
09:20
-
08:17
-
07:47
-
07:38
-
07:29
-
07:04
-
06:44
-
06:01
-
05:55
-
05:47
-
05:38
-
05:00
-
01:57
-
01:50
-
01:03
-
00:47
- 15 апреля 2023
-
23:09
-
22:38
-
21:59
-
21:56
-
21:08
-
20:58
Партнерский контент