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«Перестаньте ныть и деритесь между собой». Леон Эдвардс обратился к возможным соперникам

«Перестаньте ныть и деритесь между собой». Леон Эдвардс обратился к возможным соперникам
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Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Леон Эдвардс высказался о жалобах соперниках на то, что им не дают титульный бой.

«Перестаньте сидеть и ныть, деритесь друг с другом. Не понимаю, почему вы не делаете этого. Если верите, что можете претендовать на пояс, то должны хотеть и драться с сильнейшими бойцами. Но по какой-то причине эти ребята хотят сидеть, жаловаться и мечтать о титульном шансе, при этом не сражаясь ни с кем.

Я выиграл десять поединков подряд, чтобы получить свой шанс. Эти парни не могут выиграть два боя подряд. Они должны подраться друг с другом. Колби Ковингтон с Белалом Мухаммадом или Бёрнс с Колби», — цитирует Эдвардса MMAJunkie.

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