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«Апсет года?» Промоутер Усика отреагировал на результат поединка Джойс — Чжилэй

«Апсет года?» Промоутер Усика отреагировал на результат поединка Джойс — Чжилэй
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Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, прокомментировал результат поединка между британцем Джо Джойсом (15-1, 14 KO) и китайцем Чжан Чжилэем (25-1-1, 20 KO), состоявшегося сегодня, 16 апреля, в Лондоне.

Напомним, Чжилэй победил техническим нокаутом в шестом раунде, нанеся британцу первое поражение в карьере и завоевав временный титул WBO.

«Вау, Чжилэй победил убедительно. Уважение Джо Джойсу. Апсет года в супертяжёлом весе? Пока нет… Похоже, что мы увидим реванш», – написал Красюк в социальных сетях.

Чжан Чжилэю 39 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2014 года и потерпел единственное поражение от хорватского олимпийца Филипа Хрговича.

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