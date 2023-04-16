Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайт: Адесанья не перестаёт звонить и спрашивать, когда его следующий бой

Уайт: Адесанья не перестаёт звонить и спрашивать, когда его следующий бой
Аудио-версия:
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт высказался о действующем чемпионе организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландце Исраэле Адесанье, который, по его словам, уже готов начать переговоры о следующем выступлении.

Напомним, 9 апреля в Майами (США) Адесанья нокаутировал во втором раунде бразильца Алекса Перейру, отквитавшись за поражение в ноябре и вернув себе чемпионский титул.

«Этот парень звонил всем моим людям. Он не перестаёт звонить и спрашивать, когда состоится его следующий поединок. Он хочет подраться снова, и это то, что мне нравится в Исраэле. И он готов выйти в клетку против любого», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее в интервью Уайт сказал, что должен сделать Алекс Перейра, чтобы получить титульный бой в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг).

Материалы по теме
Президент UFC рассказал, что должен сделать Алекс Перейра, чтобы получить титульный бой
Материалы по теме
Адесанья закатил странную вечеринку. На ней отжигал даже тренер Перейры
Адесанья закатил странную вечеринку. На ней отжигал даже тренер Перейры
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023