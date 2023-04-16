Уайт: Адесанья не перестаёт звонить и спрашивать, когда его следующий бой

Президент UFC Дана Уайт высказался о действующем чемпионе организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландце Исраэле Адесанье, который, по его словам, уже готов начать переговоры о следующем выступлении.

Напомним, 9 апреля в Майами (США) Адесанья нокаутировал во втором раунде бразильца Алекса Перейру, отквитавшись за поражение в ноябре и вернув себе чемпионский титул.

«Этот парень звонил всем моим людям. Он не перестаёт звонить и спрашивать, когда состоится его следующий поединок. Он хочет подраться снова, и это то, что мне нравится в Исраэле. И он готов выйти в клетку против любого», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Ранее в интервью Уайт сказал, что должен сделать Алекс Перейра, чтобы получить титульный бой в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг).