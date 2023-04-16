Майк Тайсон назвал тяжелейший поединок в карьере

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон назвал тяжелейший бой в своей профессиональной карьере.
Им оказался поединок с соотечественником Пинклоном Томасом, состоявшийся 30 мая 1987 года в Лас-Вегасе (США). 20-летний Тайсон победил техническим нокаутом в шестом раунде, защитив титулы WBC и WBA.
«Я считаю, что это был Пинклон Томас, он был моим тяжелейшим соперником. Я не вспоминал о нём, но два года назад пересмотрел видео, мой друг показал мне. Я нанёс ему 17 ударов по лицу, и он упал, но это произошло после 17 ударов! Все эти удары были максимально сильными, а он потерял сознание только после последнего. И я подумал: «Боже, это мой самый тяжёлый бой, он выдержал 17 ударов в челюсть!» – сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу History Bites.
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