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«Ты не отомстишь пятилетнему». Уиттакер высмеял Адесанью за издевку над сыном Перейры

«Ты не отомстишь пятилетнему». Уиттакер высмеял Адесанью за издевку над сыном Перейры
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал эпизод после титульного реванша между бразильцем Алексом Перейрой и новозеландцем Исраэлем Адесаньей, который состоялся 9 апреля в Майами (США).

Напомним, Адесанья изобразил падение после того, как нокаутировал Перейру, передразнив таким образом 12-летнего сына бразильца, который так отпраздновал победу своего отца над новозеландцем семь лет назад.

«Приятель, ты не отомстишь пятилетнему. Что мы делаем с любым ребёнком в мире, который оскорбил нас? Записываем его в блокнот, чтобы вернуться через десять лет. Чуваки, у Исраэля есть маленькая чёрная книжечка для всех, кто пересёк ему дорогу, и он записывает туда имена», – сказал Уиттакер в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

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