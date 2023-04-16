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Макс Холлоуэй назвал предпочтительного соперника после победы над Алленом

Макс Холлоуэй назвал предпочтительного соперника после победы над Алленом
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй назвал предпочтительного соперника после победы над британским проспектом Арнольдом Алленом, поединок с которым состоялся сегодня, 16 апреля, в США и возглавил турнир UFC on ESPN 44.

Напомним, Холлоуэй победил единогласным решением, закрыв поражение от действующего лидера дивизиона, австралийца Алекса Волкановски.

«Корейский зомби [южнокореец Чон Чхан Сон] единственный среди старших парней, с кем я не дрался. Мне понравился бы этот бой. Он мог бы состояться в Австралии. Турнир в Австралии должен состояться, но мы не знаем когда. Если Корейский зомби хочет боя, он его получит. Я бы хотел сразиться с ним. Это один из парней, за которыми я наблюдал, когда взрослел», – сказал Холлоуэй на пресс-конференции.

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