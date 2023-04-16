Дауд Стхански: RCC вводит кулачные бои — очень круто! Это внесёт новое дыхание

Известный российский боец на голых кулаках Дауд «Стхански» Кельбиханов прокомментировал решение отечественного промоушена RCC о проведении поединков без перчаток.

«Если честно, то, что RCC вводит кулачные бои – это очень круто! RCC – это элитная организация. Она существует достаточно давно, она стабильна. И люди, которые руководят этой организацией, достаточно серьёзные. Если они сказали, что они это сделают – они это делают.

И это уже даёт мне гарантию того, что этим людям можно доверять. И это очень хорошо. Это внесёт новое дыхание, новую аудиторию. Это не то что дополнительная ответственность, это даёт мне больше мотивации», – сказал Дауд Кельбиханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.