Бывший соперник Канело предложил Даррену Тиллу провести боксёрский поединок

Бывший регулярный чемпион WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг) британец Рокки Филдинг заявил о желании провести боксёрский поединок с экс-претендентом на титул UFC и соотечественником Дарреном Тиллом.

Тилл – в социальных сетях: «Рокки Филдинг – большой долговязый сортир».

Филдинг: «Давай выясним, кто им является. Июль или август, Echo Arena. Сколько раундов и сколько минут ты хочешь? Погнали».

Тилл: «Сколько? Ха-ха, да ты даже не тренируешься сейчас, толстяк. Ты в Марбелье, Тайсон Фьюри крутит тобой, как хочет, маленький монголоид».

Филдинг: «Подготовки Фьюри работают, мы оба завоевали титулы чемпиона мира в Германии».

Рокки Филдингу 35 лет. За свою карьеру британец одержал 30 побед и потерпел три поражения, в частности уступив досрочно Саулю Альваресу и Каллуму Смиту.