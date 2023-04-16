Бывший соперник Канело предложил Даррену Тиллу провести боксёрский поединок

Бывший регулярный чемпион WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг) британец Рокки Филдинг заявил о желании провести боксёрский поединок с экс-претендентом на титул UFC и соотечественником Дарреном Тиллом.
Тилл – в социальных сетях: «Рокки Филдинг – большой долговязый сортир».
Филдинг: «Давай выясним, кто им является. Июль или август, Echo Arena. Сколько раундов и сколько минут ты хочешь? Погнали».
Тилл: «Сколько? Ха-ха, да ты даже не тренируешься сейчас, толстяк. Ты в Марбелье, Тайсон Фьюри крутит тобой, как хочет, маленький монголоид».
Филдинг: «Подготовки Фьюри работают, мы оба завоевали титулы чемпиона мира в Германии».
Рокки Филдингу 35 лет. За свою карьеру британец одержал 30 побед и потерпел три поражения, в частности уступив досрочно Саулю Альваресу и Каллуму Смиту.
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