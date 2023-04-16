«Надеюсь, он придёт на Восток». Чемпион ONE FC заявил о желании сразиться с Нганну

Чемпион ONE Championship в тяжёлом весе, канадский ветеран Аржан Буллар заявил о желании провести поединок с экс-чемпионом UFC, звёздным камерунцем Фрэнсисом Нганну, который, по его мнению, может подписать контракт с азиатским промоушеном.

«Я надеюсь, что он придёт на Восток. Я слежу за тобой, Фрэнсис. Весь спорт следит. Надеюсь, у него всё получится в боксе. Если он заработает большие деньги вне UFC, это будет хорошо для всех спортсменов. Надеюсь, что он находится на правильном пути. Кажется, что он доволен происходящим», – приводит слова Буллара издание MMA Fighting.

Напомним, Нганну не выступал с января 2022 года, на UFC 270 победив единогласным решением француза Сириля Гана.

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