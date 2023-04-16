Дана Уайт рассказал, когда Адесанья может провести следующий бой

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что действующий чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья может провести свой следующий бой до конца лета.

«Адесанья очень хочет получить новый бой. Сейчас мы работаем над этим, и я надеюсь, он скоро будет драться. Может быть, ещё до конца лета мы увидим его в октагоне. Пока не знаю, против кого, иначе я бы об этом уже объявил», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, 9 апреля в Майами (США) Адесанья нокаутировал во втором раунде бразильца Алекса Перейру, отквитавшись за поражение в ноябре и вернув себе чемпионский титул. На счету Перейры семь побед и два поражения в профессиональной карьере. У Адесаньи — 24 победы и два поражения.