Стали известны новые сроки боя Оливейры и Дариуша

Четвёртый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш сообщил, что его поединок с бывшим чемпионом дивизиона бразильцем Чарльзом Оливейрой перенесён на турнир UFC 290, который состоится 11 июня в Лас-Вегасе (США).

Напомним, изначально поединок Оливейры и Дариуша был запланирован на турнир UFC 288, который состоится 7 мая, однако бразилец отказался от выступления из-за травмы.

«UFC хочет сдвинуть бой на 11 июня… Послушайте, парень снова «слетел». Я хочу подраться за титул. Это было обещано, также повысились гонорары. UFC добилась соглашения», – сказал Дариуш в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Дариуш в октябре на UFC 280 победил единогласным решением поляка Матеуша Гамрота. Оливейра в рамках этого же турнира проиграл досрочно россиянину Исламу Махачеву.