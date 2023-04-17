Дауд Кельбиханов рассказал о скандальном уходе из организации Hardcore

Известный российский боец на голых кулаках Дауд «Стхански» Кельбиханов прокомментировал скандальный уход из промоушена Hardcore в 2022 году.

«В моём последнем бою на «ЦСКА-Арене» в прошлом апреле глава организации прямо в ринге на многотысячную аудиторию озвучил, что у меня гонорар начинается от шести нулей. Но когда дело дошло до переговоров, их люди начали связываться с моими, чтобы обсудить новый контракт. И началось всё с того, что мне до миллиона нужно было ещё два-три боя сделать. Это был несерьёзный разговор. Я не стал ничего отвечать, ничего говорить. И дальше через моего менеджера поступило предложение от RCC, и всё.

Суть была в том, что глава организации не подтвердил свои слова. А дальше в интервью одному из блогеров он сказал, что был не в курсе, что мне отправили какой-то старый оффер. Но я скажу так, в этой организации абсолютно всё решает один человек – какие диваны должны стоять, какие сценарии писаться, какой кадр попадёт в эфир, а какой нет. И если он не знает, что топовому бойцу отправили какой-то старый оффер, то либо меня держат за недалёкого парня, либо они там недалёкие люди.

Это уже даёт мне негативное ощущение, что меня там не особо хотят видеть. И я принял смелое осознанное решение, что продолжать там карьеру не особо хочу. От RCC пришло предложение, которое перебило всех. И я не видел никаких преград, чтобы подписаться там», — сказал Дауд Кельбиханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.