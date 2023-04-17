Дауд «Стхански» Кельбиханов рассказал, что обозначает его прозвище
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Известный российский боец на голых кулаках Дауд «Стхански» Кельбиханов высказался о своём прозвище.
«Начнём с самого начала. Стхански – это уменьшительно-ласкательное от слова «брат». И если это будет зарубежным болельщикам интересно, объяснять всем и каждому будет очень интересно. Будет прибавляться база фанатов. Проблем это не составит. А прозвище обозначает «братишка», «братуха» и так далее.
Если люди заходят в интернет, чтобы пробить, что такое Стхански, это уже здорово. То, что это ассоциируется с Сербией и Македонией, это тоже замечательно. Значит, и оттуда появятся болельщики», – сказал Дауд Кельбиханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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