Дауд Стхански: Вячеслав Дацик вызывает у меня негатив. Есть желание причинить боль

Известный российский боец на голых кулаках Дауд «Стхански» Кельбиханов высказался об именитом соотечественнике и ветеране смешанных единоборств Вячеславе Дацике.
«Вячеслав Дацик вызывает у меня негатив. Я не будут переключаться на его семью. Ни дети, ни близкие не в ответе за него. Но то, как он прожил свою жизнь… Вагаб Вагабов рассказывал, что Дацик пытал людей в тюрьме. Это не такой человек, с которым я стал бы общаться, руку пожать, сесть за один стол. Этот человека вызывает у меня негатив.
Поступит предложение выйти с ним на голых кулаках, вот это для меня отлично бы было. Несмотря на большую разницу в весе, я бы с ним подрался. Было бы желание причинить боль. В наше время сделать человеку что-то на улице чревато законом. И это справедливо. Но голые кулаки – это разрешение на убийство. И это было бы интересно», — сказал Дауд Кельбиханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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