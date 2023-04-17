Дауд Кельбиханов рассказал, как попал в тюрьму в ОАЭ

Известный российский боец на голых кулаках Дауд «Стхански» Кельбиханов рассказал о своём заключении в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Знаете, у меня там произошёл небольшой инцидент, который из словесного конфликта перешёл в рукоприкладство к органам власти. Сложилось всё так, что я немного посидел в тюрьме, а потом меня депортировали. Конечно, я считаю, что больше виноват он. Я должен был сдержаться.

Они не дают большие сроки, у них нет законов о покушении на жизнь сотрудников. Мы смогли договориться с этим представителем власти, он отозвал заявление, и моё дело переквалифицировали в мелкое хулиганство. В общей сложности я отсидел около девяти месяцев. И всё, меня депортировали оттуда. Я в чёрном списке, не могу туда заехать», — сказал Дауд Кельбиханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.