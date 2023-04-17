Стало известно, где и когда Тайсон Фьюри может провести следующий бой

Один из промоутеров чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Джордж Уоррен заявил, что его клиент потенциально может вернуться на ринг 22 июля. По его словам, бой мог бы состояться в Великобритании.
«Это могло бы быть 22 июля. У Джо Джойса есть пункт о матче-реванше [с китайцем Чжаном Чжилэем], и, если он его использует, это, очевидно, усложнит обсуждение.
Но, в конце концов, Тайсон — босс, когда дело доходит до того, чего он хочет. Если он пожелает драться этим летом, он сообщит нам, и мы постараемся, чтобы так оно и было. Желательно, чтобы в скором времени у нас бы было какое-то представление, чтобы что-то устроить летом. Поединок мог бы быть организован на стадионе в Великобритании. Но да, противники, выбор — всё зависит от Тайсона», — приводит слова Уоррена BoxingScene со ссылкой на International Boxing News.
Напомним, 15 апреля Джо Джойс встречался с китайцем Чжаном Чжилэем и проиграл ему техническим нокаутом в шестом раунде.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
- 17 апреля 2023
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
09:39
-
09:26
-
08:15
-
03:24
-
00:10
- 16 апреля 2023
-
22:59
-
22:40
-
22:06
-
21:54
-
21:03
-
21:00
-
19:57
-
19:37
-
18:51
-
18:35
-
17:46
-
17:34
-
17:19
-
16:55
-
16:32
-
15:31
-
14:55
-
14:29
-
13:55
-
13:38
-
12:49
-
12:39
-
12:32
-
11:36
-
11:22
-
10:12
-
09:50