Стало известно, где и когда Тайсон Фьюри может провести следующий бой

Один из промоутеров чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Джордж Уоррен заявил, что его клиент потенциально может вернуться на ринг 22 июля. По его словам, бой мог бы состояться в Великобритании.

«Это могло бы быть 22 июля. У Джо Джойса есть пункт о матче-реванше [с китайцем Чжаном Чжилэем], и, если он его использует, это, очевидно, усложнит обсуждение.

Но, в конце концов, Тайсон — босс, когда дело доходит до того, чего он хочет. Если он пожелает драться этим летом, он сообщит нам, и мы постараемся, чтобы так оно и было. Желательно, чтобы в скором времени у нас бы было какое-то представление, чтобы что-то устроить летом. Поединок мог бы быть организован на стадионе в Великобритании. Но да, противники, выбор — всё зависит от Тайсона», — приводит слова Уоррена BoxingScene со ссылкой на International Boxing News.

Напомним, 15 апреля Джо Джойс встречался с китайцем Чжаном Чжилэем и проиграл ему техническим нокаутом в шестом раунде.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: