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«Выглядишь маловато». Шон О'Мэлли оценил актуальную физическую форму Стерлинга

«Выглядишь маловато». Шон О'Мэлли оценил актуальную физическую форму Стерлинга
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал нынешние физические кондиции.

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Комментарий к фотографиям оставил соотечественник Стерлинга, боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли.

«Выглядишь маловато», — написал О'Мэлли.

Напомним, в последнем бою Алджамейн встречался с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Их бой был соглавным на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе. Следующий бой он проведёт ещё с одним американцем, Генри Сехудо.

Пётр Ян встретился с Алджамейном Стерлингом:

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