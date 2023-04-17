Дариуш высказался о потенциальном бое Гэтжи — Порье

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, поделился мыслями о возможном поединке между его соотечественниками Джастином Гэтжи и Дастином Порье.

«Как мне кажется, UFC действительно хочет сделать этот бой. В промоушене хотят, чтобы эти парни подрались. Если вы фанат этого вида спорта, то это тот поединок, за которым стоит понаблюдать. Я пытаюсь представить его с учётом прогресса, которого добился Джастин, и того, как дерётся Дастин Порье. Они оба стали лучше, не так ли? Гэтжи добился прогресса как в мышлении, так и в технике. Он более терпелив. Он лучше справляется с организацией своих атак. Так что я не могу дождаться этого боя», — сказал Дариуш на канале The Schmo в YouTube.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа: