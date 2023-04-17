Майк Тайсон рассказал, какой боксёр должен подраться с Биволом вместо Альвареса
Поделиться
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон признался, что хотел бы увидеть поединок соотечественника Дэвида Бенавидеса с россиянином Дмитрием Биволом. По мнению Тайсона, едва ли у Бенавидеса получится провести бой с представителем Мексики Саулем Альваресом, чего он так хочет.
«Не думаю, что он сразится с Альваресом. Поэтому я бы предпочёл, чтобы он провёл поединок с парнем, который победил Канело – с Дмитрием Биволом», — сказал Тайсон на канале Hotboxin' with Mike Tyson в YouTube.
И Бивол, и Бенавидес являются непобеждёнными боксёрами. В активе Дмитрия 21 победа в 21 бою (11 побед были добыты нокаутом). На счету Бенавидеса 27 побед в 27 боях (23 победы нокаутом).
Дмитрий Бивол: работу мы сделали. Пояс с нами:
Комментарии
- 17 апреля 2023
-
11:57
-
11:03
-
10:49
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
09:39
-
09:26
-
08:15
-
03:24
-
00:10
- 16 апреля 2023
-
22:59
-
22:40
-
22:06
-
21:54
-
21:03
-
21:00
-
19:57
-
19:37
-
18:51
-
18:35
-
17:46
-
17:34
-
17:19
-
16:55
-
16:32
-
15:31
-
14:55
-
14:29
-
13:55
-
13:38
-
12:49
-
12:39
-
12:32
Партнерский контент