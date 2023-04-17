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«Всё, что я делаю, это выигрываю!» Генри Сехудо показал фото со своей женой на яхте

«Всё, что я делаю, это выигрываю!» Генри Сехудо показал фото со своей женой на яхте
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото со своей женой, бразильской моделью Аной Каролиной.

«Всё, что я делаю, это выигрываю! Люблю тебя, Ана», — подписал фото Сехудо.

Фото: Из личного архива Генри Сехудо

Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай), является трёхкратным Панамериканским чемпионом. Последний бой в промоушене Даны Уайта проводил в мае 2020-го. В следующем поединке встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом. Поединок состоится в ночь с 6 на 7 мая мск на UFC 288.

Пётр Ян провёл шуточный спарринг с Генри Сехудо:

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