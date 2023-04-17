Дариуш предположил, что на самом деле привело к отмене его боя с Оливейрой на UFC 288

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, высказал мнение, что бразилец Чарльз Оливейра, с которым он должен был провести поединок на UFC 288, подошёл к подготовке не слишком мотивированным. Ранее сообщалось, что Оливейра получил травму, из-за чего его бой с Дариушем будет перенесён.
«Как мне кажется, он не был слишком сосредоточенным и мотивированным. А вот ты начинаешь тренировочный лагерь, не сосредоточенный, не мотивированный, и пытаешься изо всех сил наверстать упущенное. Таким образом, вероятность получения травм возрастает. Вот о чём я подумал. Мотивация играет большую роль для бойцов. Если мотивации нет, трудно дойти до боя», — сказал Дариуш на канале The Schmo в YouTube.
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:
- 17 апреля 2023
-
13:02
-
12:41
-
11:57
-
11:03
-
10:49
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
09:39
-
09:26
-
08:15
-
03:24
-
00:10
- 16 апреля 2023
-
22:59
-
22:40
-
22:06
-
21:54
-
21:03
-
21:00
-
19:57
-
19:37
-
18:51
-
18:35
-
17:46
-
17:34
-
17:19
-
16:55
-
16:32
-
15:31
-
14:55
-
14:29
-
13:55
-
13:38
-
12:49