Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дариуш предположил, что на самом деле привело к отмене его боя с Оливейрой на UFC 288

Дариуш предположил, что на самом деле привело к отмене его боя с Оливейрой на UFC 288
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, высказал мнение, что бразилец Чарльз Оливейра, с которым он должен был провести поединок на UFC 288, подошёл к подготовке не слишком мотивированным. Ранее сообщалось, что Оливейра получил травму, из-за чего его бой с Дариушем будет перенесён.

«Как мне кажется, он не был слишком сосредоточенным и мотивированным. А вот ты начинаешь тренировочный лагерь, не сосредоточенный, не мотивированный, и пытаешься изо всех сил наверстать упущенное. Таким образом, вероятность получения травм возрастает. Вот о чём я подумал. Мотивация играет большую роль для бойцов. Если мотивации нет, трудно дойти до боя», — сказал Дариуш на канале The Schmo в YouTube.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:

Материалы по теме
Царукян получил невероятный подарок судьбы! Реванш с Махачевым сам идёт в руки Армана
Царукян получил невероятный подарок судьбы! Реванш с Махачевым сам идёт в руки Армана
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023