Мокаев: никто из топ-10 не желает боя со мной, хотя у меня здорова только одна нога

Боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев (10-0) в очередной раз посетовал на то, что промоушен не может подобрать ему соперника.

«По-прежнему никто из топ-10 не желает драться со мной, даже несмотря на то что у меня здорова только одна нога. Понимаю, что они не хотят смотреть вниз рейтинга, однако я остаюсь непобеждённым. Если я такой лёгкий противник, почему бы им не прийти и не остановить этот хайповый поезд. Я здесь», — написал Мокаев на своей официальной странице в социальных сетях.

В последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 286, Мокаев встречался с бразильцем Жафелом Фильо и выиграл удушающим приёмом в третьем раунде. При этом боец был близок к поражению, так как Фильо провёл болевой приём Мокаеву на ногу. Однако Мухаммад не сдался, хотя получил травму.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева: