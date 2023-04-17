Джо Джойс ответил на вопрос о возможном реванше с Чжаном Чжилэем

Британский боксёр, бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джо Джойс ответил на вопрос по поводу потенциального реванша с представителем Китая Чжаном Чжилэем.
«Реванш? Да, возможно. Я ещё обсужу это с командой, рассмотрим все варианты. В последнее время матчи-реванши выглядят не очень хорошо. Может быть, я проведу другой бой», — приводит слова Джойса boxingnews24.
Напомним, поединок между Джойсом и Чжилэем состоялся в ночь с 15 на 16 апреля мск. Бой продлился шесть раундов и завершился досрочной победой китайца. Джойс потерпел первое поражение в карьере. Ранее его победная серия составляла 15 боёв, из которых 14 он выиграл досрочно.
Ранее известный тренер Тедди Атлас прокомментировал результат поединка между Джойсом и Чжилэем.
- 17 апреля 2023
-
15:05
-
14:44
-
14:37
-
14:22
-
13:54
-
13:02
-
12:41
-
11:57
-
11:03
-
10:49
-
10:40
-
10:25
-
10:15
-
09:50
-
09:39
-
09:26
-
08:15
-
03:24
-
00:10
- 16 апреля 2023
-
22:59
-
22:40
-
22:06
-
21:54
-
21:03
-
21:00
-
19:57
-
19:37
-
18:51
-
18:35
-
17:46
-
17:34
-
17:19
-
16:55
-
16:32
-
15:31