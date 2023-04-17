Джо Джойс ответил на вопрос о возможном реванше с Чжаном Чжилэем

Британский боксёр, бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джо Джойс ответил на вопрос по поводу потенциального реванша с представителем Китая Чжаном Чжилэем.

«Реванш? Да, возможно. Я ещё обсужу это с командой, рассмотрим все варианты. В последнее время матчи-реванши выглядят не очень хорошо. Может быть, я проведу другой бой», — приводит слова Джойса boxingnews24.

Напомним, поединок между Джойсом и Чжилэем состоялся в ночь с 15 на 16 апреля мск. Бой продлился шесть раундов и завершился досрочной победой китайца. Джойс потерпел первое поражение в карьере. Ранее его победная серия составляла 15 боёв, из которых 14 он выиграл досрочно.

Ранее известный тренер Тедди Атлас прокомментировал результат поединка между Джойсом и Чжилэем.