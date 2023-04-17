Макс Холлоуэй назвал лучшего панчера, против которого он дрался

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй рассказал, кто из его соперников был лучшим панчером.

«Андре Фили. Он зацепил меня так, что я посмотрел на время и подумал: «Зачем я этим занимаюсь?»

Андре Фили самый сильный панчер из всех, с кем я дрался в полулёгком весе. Это однозначно», – сказал Холлоуэй на пресс-конференции.

В 2014 году на UFC 172 Макс Холлоуэй победил Андре Фили удушающим приёмом в третьем раунде.

Напомним, на прошедших выходных Холлоуэй победил единогласным решением в поединке с британским проспектом Арнольдом Алленом, закрыв поражение от действующего лидера дивизиона, австралийца Алекса Волкановски.

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