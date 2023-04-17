Даниэль Кормье жёстко раскритиковал судейство последнего турнира UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье выступил с критикой в адрес судей, которые работали на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 44. Спортивное мероприятие состоялась в ночь на 16 апреля мск в Канзас-Сити (США).

«Можно даже вынести поединок Эдвардс – Пудилова за скобки. Одно из самых худших судейств, которые я когда-либо видел в жизни. Ничего не имею против Джоселин Эдвардс, но я не знаю, каким образом она выиграла этот бой», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов назвал величайших бойцов смешанных единоборств в истории, включив в список Кормье.