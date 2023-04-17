Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даниэль Кормье жёстко раскритиковал судейство последнего турнира UFC

Даниэль Кормье жёстко раскритиковал судейство последнего турнира UFC
Президент UFC Дана Уайт
Комментарии

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье выступил с критикой в адрес судей, которые работали на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 44. Спортивное мероприятие состоялась в ночь на 16 апреля мск в Канзас-Сити (США).

«Можно даже вынести поединок Эдвардс – Пудилова за скобки. Одно из самых худших судейств, которые я когда-либо видел в жизни. Ничего не имею против Джоселин Эдвардс, но я не знаю, каким образом она выиграла этот бой», — сказал Кормье на своём канале в YouTube.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов назвал величайших бойцов смешанных единоборств в истории, включив в список Кормье.

Материалы по теме
«Черкесская кровь из России». Мурзаканов сломал руку, но чудом спас «нолик»
«Черкесская кровь из России». Мурзаканов сломал руку, но чудом спас «нолик»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023