Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мовсар Евлоев бросил вызов Арнольду Аллену, который потерпел первое поражение в UFC

Мовсар Евлоев бросил вызов Арнольду Аллену, который потерпел первое поражение в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории, заявил о желании провести поединок с представителем Великобритании Арнольдом Алленом. Ранее Аллен потерпел поражение в бою с бывшим чемпионом дивизиона Максом Холлоуэем. Для него это поражение стало первым в UFC и вторым в карьере.

«Поздравляю Макса! После того как я закончу с деревенщиной Брайсом Митчеллом, знай, Арнольд, что от меня никуда не деться. Тебе лучше начать подготовку уже сейчас!» — написал Евлоев на своей официальной странице в социальных сетях.

Поединок между Евлоевым и Митчеллом состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 288. Ранее эту информацию подтвердила пресс-служба промоушена Даны Уайта. Спортивное мероприятие пройдёт 6 мая.

Самые крутые бойцы UFC из России. Кто ещё, кроме Яна и Махачева?

Материалы по теме
Мовсар Евлоев встретится с Брайсом Митчеллом на турнире UFC 288
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023