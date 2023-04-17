Мовсар Евлоев бросил вызов Арнольду Аллену, который потерпел первое поражение в UFC

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории, заявил о желании провести поединок с представителем Великобритании Арнольдом Алленом. Ранее Аллен потерпел поражение в бою с бывшим чемпионом дивизиона Максом Холлоуэем. Для него это поражение стало первым в UFC и вторым в карьере.

«Поздравляю Макса! После того как я закончу с деревенщиной Брайсом Митчеллом, знай, Арнольд, что от меня никуда не деться. Тебе лучше начать подготовку уже сейчас!» — написал Евлоев на своей официальной странице в социальных сетях.

Поединок между Евлоевым и Митчеллом состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 288. Ранее эту информацию подтвердила пресс-служба промоушена Даны Уайта. Спортивное мероприятие пройдёт 6 мая.

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