Корейский Зомби ответил на вызов экс-чемпиона UFC Макса Холлоуэя
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Боец смешанных единоборств Чон Чхан Сон по прозвищу Корейский Зомби отреагировал на желание бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Макса Холлоуэя провести поединок с ним.
«Если Макс хочет подраться со мной, то пожалуйста, в любое время и в любом месте. Давай сделаем это, дружище», — сказал Чон Чхан Сон на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в последнем поединке, состоявшемся в ночь на 16 апреля мск на UFC on ESPN 44, Холлоуэй встречался с британским проспектом Арнольдом Алленом. Макс победил единогласным решением, закрыв поражение от действующего лидера дивизиона австралийца Алекса Волкановски. В активе Холлоуэя 31 поединок, в котором он одержал 24 победы и потерпел семь поражений.
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