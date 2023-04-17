Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Корейский Зомби ответил на вызов экс-чемпиона UFC Макса Холлоуэя

Корейский Зомби ответил на вызов экс-чемпиона UFC Макса Холлоуэя
Комментарии

Боец смешанных единоборств Чон Чхан Сон по прозвищу Корейский Зомби отреагировал на желание бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Макса Холлоуэя провести поединок с ним.

«Если Макс хочет подраться со мной, то пожалуйста, в любое время и в любом месте. Давай сделаем это, дружище», — сказал Чон Чхан Сон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, состоявшемся в ночь на 16 апреля мск на UFC on ESPN 44, Холлоуэй встречался с британским проспектом Арнольдом Алленом. Макс победил единогласным решением, закрыв поражение от действующего лидера дивизиона австралийца Алекса Волкановски. В активе Холлоуэя 31 поединок, в котором он одержал 24 победы и потерпел семь поражений.

Материалы по теме
Макс Холлоуэй назвал предпочтительного соперника после победы над Алленом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023